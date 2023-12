Thuram più Lautaro: la Thu-La va che è una bellezza, tra gol, assist, giocate e tanto altro. Un feeling sempre più stretto, in grado già di cancellare Lukaku.

Come ricorda il Corsport, fino a luglio, Inzaghi aveva invocato la permanenza del belga, considerandolo fondamentale per il suo progetto tattico. Poi la storia è nota e Thuram, arrivato come terzo incomodo, è stato subito promosso a titolare. E i fatti parlano per lui. La missione è lo scudetto, Lukaku è già cancellato senza il minimo rimpianto.