L'Inter vuole approfittare del primo posto in classifica per un momentaneo allungo su Napoli, Atalanta e Juventus. Un successo contro il Monza permetterebbe ai nerazzurri di andare a +4 sugli azzurri, domani in campo al Maradona per sfidare la Fiorentina, mentre la Dea e i bianconeri si incroceranno nello scontro diretto dell'Allianz Stadium.

Aumentare la pressione sul Napoli sarebbe lo scenario ideale per Inzaghi, tenuto conto che la prossima settimana sarà la squadra di Conte ad 'anticipare' i campioni d'Italia in carica sfidando il Venezia domenica a pranzo prima che i nerazzurri scendano in campo a Bergamo. Ad Appiano però si ragiona partita dopo partita. "Volendo trovare un traguardo più a breve termine, sarebbe già molto importante arrivare alla sosta, quindi scavallata la sfida con l’Atalanta, ancora davanti a tutti", sintetizza oggi tra le sue pagine il Corriere dello Sport.