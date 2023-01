Appena 8 presenze per un totale di 369 minuti: questo il magro bottino di Romelu Lukaku nella sua seconda versione da interista. Un n.g. in pagella, ma il voto dovrà comunque arrivare a fine anno per capire la possibilità di continuare insieme o meno.

"Dipendesse da Lukaku, non ci sarebbero dubbi: ammesso di aver sbagliato a volere tornare al Chelsea, ora la sua volontà è quella di restare a Milano - spiega il Corriere dello Sport -. Ad oggi, però, non sta dando argomentazioni valide a Marotta e Ausilio per sedersi nuovamente ad un tavolo con i Blues e fissare nuove condizioni per quello che non potrà che essere un ulteriore prestito, magari con l'aggiunta di un diritto di riscatto. Insomma, la sua permanenza in nerazzurro, Big Rom se la deve guadagnare".

Tantissimi guai fisici, cosa mai accaduta in 13 anni di carriera al belga. Ora Lukaku deve ritrovare la salute e poi dimostrare in campo di essere quello di sempre, trascinatore e leader. Inzahgi gli dovrà concedere un minutaggio sempre maggiore, l'unico modo per ritrovare la migliore condizione fisica. Lo spazio c'è. "E, infatti, già sabato sera a Cremona il suo impiego sarà certamente più consistente: se non un tempo, almeno mezz’ora - spiega il quotidiano romano -. Fermo restando che, proprio a causa del suo fisico, entrare in corsa non è l’ideale".