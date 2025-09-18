"La partita che ci voleva, la vittoria che serviva per iniziare bene la Champions e spegnere i primi soffusi malumori intorno alla Pinetina. Dalla sua vecchia casa olandese, Chivu torna a Milano con un bel sorriso. L’Inter ha giochicchiato per mezz’ora, poi è cresciuta, ha battuto l’Ajax con pieno merito e in certi momenti è stata anche sul punto di travolgerlo". Così il Corriere dello Sport commenta il 2-0 nerazzurro ad Amsterdam al debutto in Champions.

Sottolineatura per la nuova coppia d'attacco Thuram-Esposito: "Grande partita di Marcus che ha fatto anche da guida al giovane Esposito, al debutto in Champions. Una coppia nuova, ma interessante. Quei due non li sposti nemmeno con le cannonate. La possibilità di ruotare attaccanti forti è la prima vera novità rispetto alla scorsa stagione", si legge.