L'Inter scende in campo alle 12.30 per sfidare l'Hellas Verona nel lunch match della decima giornata di Serie A. Chivu ha ancora qualche dubbio di formazione, ma la semi-certezza è rappresentata dalla coppia d'attacco Lautaro-Bonny. Lo riporta il Corriere dello Sport che poi vede un ballottaggio in difesa tra De Vrij e Acerbi per il ruolo di centrale, con Bisseck traslato a destra per far riposare Akanji.

"Un novità pressoché certa sarà Carlos Augusto, ma è da capire se prenderà il posto di Bastoni o Dimarco. Plausibile, ma non scontato, un “giro” in panchina anche uno tra Barella o Calhanoglu, con inserimento di Zielinski, mentre Frattesi dovrebbe essere titolare in Europa", aggiunge il quotidiano. Nella ripresa è stato provato anche Luis Henrique al posto si Dumfries, ma è più probabile che il brasiliano giocherà in Champions.