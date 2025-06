Correa ha trovato l'accordo con il Botafogo, Arnautovic ha salutato e così l'attacco dell'Inter si è svuotato. Restano Lautaro, Thuram e Taremi, con tutti i dubbi che si porta dietro l'iraniano dopo una stagione opaca.

Nella spedizione mondiale, Chivu potrà contare anche sui fratelli Esposito (ma Pio è acciaccato e salterà le prime gare) e su Valentin Carboni, tornato dopo il brutto infortunio al ginocchio. Chiaramente, serve nuova linfa dal mercato. "Al momento, dunque, le uniche certezze per l’attacco interista in vista dell’annata 2025/26 si chiamano Lautaro e Thuram, ma le prossime settimane saranno molto calde per rinforzare il reparto", conferma il Corsport.