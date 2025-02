Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Emanuele Giaccherini ha parlato di Conte alla vigilia della supersfida tra il suo Napoli e l'Inter.

Cosa dà Conte, secondo Giaccherini?

"Per me è stato determinante, come lo è stato con il Napoli. Ha azzerato, ha polverizzato il gap dell’anno scorso con l’Inter, è passato dai 40 punti a questa sfida praticamente alla pari nella quale saprà come incidere, perché lui è un fattore. Ti entra nella testa, ti convince, ti spreme, ti fa sentire importante".

Cosa dirà al Napoli?

"Posso provarci ma non lo so, ovviamente: ragazzi, questa è una opportunità per fare qualcosa di straordinario. Ne avete la forza. E ha ragione, gliela ha data lui, perché ora il Napoli va a 100 all’ora e nella passata stagione andava a 50, boh. E poi sa bene che la pressione è sull’Inter, i favoriti per lo scudetto sono loro. Andandosi a giocare questo testa a testa a dodici dalla fine ha già fatto l’impresa".