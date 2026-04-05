"Dove può arrivare il Napoli? Più in alto possibile, ma sappiamo di dover giocare partita dopo partita. Non sarà facile e dobbiamo lavorare tanto". Lo dice Alisson Santos, gioiello brasiliano in forza agli azzurri intervistato da La Repubblica alla vigilia del big mtach contro il Milan: "Al Maradona è dura per tutti. Ho giocato qui da avversario con lo Sporting, che è forte e adesso è ai quarti di Champions. Ma abbiamo perso".