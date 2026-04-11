L'infortunio di Lautaro ha fatto ripiombare l’Inter nello sconforto. Così Tuttosport suona un che se nei giorni scorsi aveva suonato in maniera moderata, "è diventato rosso fuoco" ieri dopo che la risonanza magnetica alla quale si è sottoposta il capitano che ha evidenziato una nuova lesione, in un punto diverso seppur dello stesso polpaccio infortunatosi a Bodo. E di positivo c'è che quantomeno stavolta i tempi di recupero dovrebbero essere decisamente inferiori rispetto ai quaranta giorni impiegati negli scorsi mesi per rientrare dall'emergenza. Certo, lo stop sarà di almeno due settimane e Chivu dovrà ancora una volta fare a meno del suo totem nella delicatissima trasferta di domani sera a Como. E altrettanto dovrà fare venerdì prossimo con il Cagliari e al ritorno della semifinale di Coppa Italia sempre contro i ragazzi i Fabregas in calendario per il 21 aprile. L'obiettivo è riaverlo a Torino

Senza il capitano, Chivu dovrebbe riproporre Thuram in coppia con Pio. E a proposito di Esposito, l'attaccante italiano sarà l'unica variazione sul tema rispetto alla formazione che ha "sotterrato la Roma con una prestazione finalmente luccicante" come si legge su TS che ricorda i numeri, non felici per i nerazzurri, con e senza Lautaro che ancora una volta alzerà bandiera bianca contro i cugini del Como che Chivu dovrà battere non una, ma ben due volte nei prossimi giorni, al netto dell'impatto emotivo che potrà avere l'assenza del capitano.