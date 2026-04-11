Il Napoli può ancora sperare nello scudetto? A rispondere è l'ex portiere Stefano Sorrentino che a Televomero ha detto: "Tutto è possibile, però l’Inter ha vinto contro la Roma e i tre punti le hanno dato un po’ di respiro" rispondendo sull'ultimo turno di Serie A EniLive, prima di proiettarsi alla corsa al titolo che ripartirà oggi.

"La vittoria del Napoli a Parma metterebbe pressione all’Inter. I giocatori non è vero che non guardano i risultati delle altre - ha continuato l'ex estremo difensore che avvisa i ragazzi di Cristian Chivu -. I nerazzurri comunque devono giocare contro il Como senza Lautaro Martinez, che secondo me lo hanno fatto rientrare troppo presto, perché la partita con la Roma era troppo importante e la squadra era in crisi. Da ex calciatore sapere che dietro corrono e sono eventualmente a -4 condiziona parecchio. Con il Como sembra di vedere un po’ l’Atalanta di Gasperini degli anni scorsi. Cambiano spesso interpreti e non danno punti di riferimento. È una squadra bella, particolare e imprevedibile. Si giocano tanto e vincendo danno uno strappo a chi c’è dietro. Conoscendo mister Conte, insisterà perché i giocatori devono fare 21 punti a prescindere. Non sarebbe nemmeno contento se ne facessero 19 e gli avversari le vincessero tutte".