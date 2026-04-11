In attesa di capire cosa succederà nel futuro di Alessandro Bastoni e se la trattativa col Barcellona prenderà davvero il largo e lo porterà davvero in Catalogna o meno, l'Inter ha fatto un passo in avanti per Tarik Muharemovic. Ausilio, secondo Tuttosport, avrebbe mosso passi importanti per il 23enne centrale mancino, ottenendo "una sorta di pole position" circa la volontà del giocatore.

Il ragazzo ha messo l'Inter davanti a tutti secondo le ultime del quotidiano torinese che parla di intesa tra il giocatore e il club meneghino. Manca ancora quella fra le due società, ma i rapporti fra Inter e Sassuolo sono ottimi da anni anche anche a livello personale tra Marotta e Carnevali e secondo TS molto probabilmente si arriverà ad una stretta di mano. Il giocatore piace molto sia a Chivu che ai dirigenti ed è in cima a alla lista dei desideri. Lista comunque ricca di opzioni" come sottolinea TS che dei nomi appuntati sul taccuino di Marotta aggiunge: Solet dell'Udinese, Ordonez del Bruges, Gila della Lazio (ma c'è forte il Milan) e Leoni del Liverpool.