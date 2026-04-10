Dal titolo Europeo Under 21 con l'Italia, all'esperienza con la maglia dell'Inter, fino al presente che lo vede allenatore della squadra dei 2010 del Villa Valle, squadra della Val Brembana. Ai microfoni di Sprint e Sport, Pierluigi Orlandini parla di sé, del suo vissuto ma anche dell'attualità del calcio italiano con una corsa Scudetto che vede l'Inter davanti con un buon vantaggio sul Napoli. A detta dell'Orso bruno, la situazione è più logorante per chi insegue: "Giocare con la pressione di dover fare sempre risultato, senza poter sbagliare mai, pesa tantissimo - analizza l'ex nerazzurro - a livello mentale l'Inter è più tranquilla; si può permettere il lusso di qualche passo falso, mentre chi segue è obbligato alla perfezione. Ogni partita ha una storia a sé e il vantaggio accumulato consente una gestione della tensione molto più fluida".
Orlandini mette però in guardia contro l'idea che affrontare squadre di bassa classifica a fine stagione sia un compito agevole. "Paradossalmente, può essere più difficile affrontare una squadra che lotta per la salvezza piuttosto che un grande club che ha già raggiunto i suoi obiettivi. Se incontri chi deve salvarsi all'ultima giornata, la partita diventa complicatissima. È vero che una squadra spensierata gioca meglio, ma è anche vero che il rilassamento mentale può essere un'arma a doppio taglio".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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