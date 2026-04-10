Intervenuto su Televomero, Fulvio Collovati ha parlato della lotta scudetto, soffermandosi anzitutto sulla prospettiva partenopea: "A chi darei un Oscar tra i membri del Napoli? A Politano, perché ha tenuto aperto il campionato [con il gol contro il Milan, ndr]. Scudetto? Io l'avevo già detto prima di Inter-Roma: l'Inter si deve solo suicidare, e lo confermo. Per il Napoli resta un sogno", le parole riprese da TuttoNapoli.