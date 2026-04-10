Intervenuto su Televomero, Fulvio Collovati ha parlato della lotta scudetto, soffermandosi anzitutto sulla prospettiva partenopea: "A chi darei un Oscar tra i membri del Napoli? A Politano, perché ha tenuto aperto il campionato [con il gol contro il Milan, ndr]. Scudetto? Io l'avevo già detto prima di Inter-Roma: l'Inter si deve solo suicidare, e lo confermo. Per il Napoli resta un sogno", le parole riprese da TuttoNapoli.
Sezione: News / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 23:03
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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