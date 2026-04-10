L'infortunio di Lautaro Martinez cambia i piani di Cristian Chivu per la trasferta di Como di domenica sera. L'argentino, che era tornato dal problema al polpaccio accusato contro il Bodo segnando una doppietta, dovrà saltare almeno le sfide contro la squadra di Fabregas (anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia) e il Cagliari.

"Gli esami strumentali effettuati all’Humanitas di Rozzano hanno escluso danni gravi ma da domenica sera al Sinigaglia toccherà a Pio Esposito affiancare Marcus Thuram in attacco", scrive La Gazzetta dello Sport.

Sezione: Focus / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 17:25
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.