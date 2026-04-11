Leo Abreu, attaccante dell'AZ Picerno, formazione del girone C della Serie C, a 27 anni non ha ancora perso le speranze di poter approdare un giorno in Serie A. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Abreu spiega: "A livello tecnico è ancora fra i migliori campionati di tutti. Ho tifato tanto per la Nazionale contro la Bosnia, anche perché fra la famiglia e le pratiche per la doppia cittadinanza mi sento italiano pure io: mi ha fatto male vederla eliminata. Ma mi creda, la Serie A resta affascinante come pochi altri campionati”.

Meglio anche del Portogallo?

“Come qualità sì. Certo, poi una cosa va detta: in Portogallo nessuno ha paura di lanciare i giovani, qua invece è diverso…”.

Un centravanti che vorrebbe emulare?

“A proposito di Serie A, guardo sempre Lautaro Martinez e Donyell Malen. Fanno la differenza più di tutti”.