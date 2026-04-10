La Roma ritrova Donyell Malen e insieme ritrova la vittoria dopo la brutta sconfitta di San Siro. Tutto facile per la formazione di Gian Piero Gasperini che vola sulle ali del bomber olandese capace di mettere a segno una tripletta che per il Pisa di Oscar Hiljemark vale praticamente come una sentenza definitiva per le speranze di salvezza. Lo show di Malen inizia al terzo minuto, con la rete del vantaggio dopo una bella sgroppata nata da lancio lungo di Evan Ndicka; prosegue al 43esimo con un tap-in facile facile da due passi su errore della retroguardia toscana, e si chiude con la rete del 3-0 al 52esimo dopo una giocata furba a beffare i difensori nerazzurri. Roma che rianima le proprie speranze Champions, aspettando di conoscere i risultati di Como e Juventus.