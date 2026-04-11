Si ferma ancora capitan Lautaro che, dopo la botta di vita regalata ai compagni con la doppietta sottoscritta contro la Roma nella comparsata post-infortunio che aveva fatto ben sperare circa le sue condizioni fisiche, è costretto a sedersi di nuovo. Un lieve risentimento ancora al polpaccio infortunatosi a Bodo costringerà il capitano argentino ad alzare nuovamente bandiera bianca, affidando al resto della squadra il delicato e fondamentale compito di trascinare l'Inter alla vittoria, anche contro la squadra rivelazione della stagione, ovvero il Como di Fabregas.

Contro i lariani dunque Cristian Chivu dovrà ancora rinunciare al suo capitano, ma potrà contare sul ritrovato Thuram che potrà a sua volta contagiare l'entusiasmo al compagno di reparto designato a sopperire alla mancanza del Toro, ovvero Pio Esposito. L'attaccante italiano è chiamato ad una titolarità particolare: la prima post-Zenica e la prima post ricaduta del capitano che ha un po' raffreddato gli animi degli interisti tornati ad infiammarsi grazie all'ultima prestazione che ha gasato con la manita inflitta alla Roma di Gasperini. Risultato al quale l'Inter spera di dare continuità per tenere a debita distanza le inseguitrici. Per farlo, secondo Sky Sport, Chivu disegnerà il seguente undici titolare:

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.