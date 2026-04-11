Buone notizie per Cesc Fabregas a poche ora dalla sfida di campionato contro l'Inter, in programma domenica sera al Sinigaglia alle ore 20.45. Il tecnico spagnolo avrà a disposizione la rosa al gran completato visti anche i recenti recuperi di due suoi connazionali che fino a qualche giorno fa apparivano in dubbio per le loro condizioni fisiche: il riferimento è a Jacobo Ramon e Jesus Rodriguez, che dopo aver tenuto particolarmente in ansia il tecnico catalano hanno smaltito gli acciacchi e saranno a disposizione. La conferma arriva oggi dalle pagine del Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano sportivo romano il difensore potrebbe addirittura partire dall’inizio al centro del reparto al fianco di Diego Carlos, mentre l'esterno d’attacco è dedtinato alla panchina. Il 4-2-3-1 dei lariani non dovrebbe subire grossi stravolgimenti: in avanti il terminale offensivo sarà Douvikas, con Diao, Nico Paz e Baturina ad agire alle sue spalle.