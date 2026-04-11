L'Inter dovrà rinunciare a Lautaro Martinez per una ventina di giorni. Sono questi, stando a quanto riporta oggi anche La Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero stimati per il capitano dell'Inter, ancora bloccato da un infortunio. Ieri l'argentino si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

Lauti era tornato in campo dopo il problema al polpaccio accusato contro il Bodo/Glimt, risultando subito decisivo con la doppietta siglata nel 5-2 rifilato alla Roma e ricordando la sua importanza per la squadra. Ieri il calciatore ha sentito fastidio allo stesso polpaccio che l'aveva costretto allo stop lo scorso 18 febbraio, ma questa volta non si tratta tecnicamente di recidiva perché, spiega la rosea, la precedente lesione è rimarginata e questa è in un punto diverso, anche se nella stessa area.

Adesso servirà procedere con cautela, ma il ritorno in campo non sarà prima di Torino-Inter di domenica 26 aprile: Lautaro sarà out per le due sfide contro il Como (campionato e di Coppa Italia) e quella con il Cagliari a San Siro. L’obiettivo è ritrovare il capitano per il match contro i granata, ma non si correrà alcun rischio rischio: in questo senso non è da escludere un rientro per la partita contro il Parma di inizio maggio.