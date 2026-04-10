Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, commentando la vittoria contro il Pisa ai microfoni di Sky Sport va in dribbling sulle dichiarazioni pre-partita del senior advisor giallorosso Claudio Ranieri che ha voluto rispondere alle dichiarazioni del tecnico della vigilia in merito al mercato: "Che effetto mi fanno certe parole? Sono contento del 3-0, domani dovremo certamente tifare per l'Atalanta e per l'Inter però è una bella vittoria. Sicuramente con Ranieri ci vedremo la prossima settimana, non ci sono mai stati screzi. Quando parto non mi prendete più...", ha aggiunto sorridendo.