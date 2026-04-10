Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, commentando la vittoria contro il Pisa ai microfoni di Sky Sport va in dribbling sulle dichiarazioni pre-partita del senior advisor giallorosso Claudio Ranieri che ha voluto rispondere alle dichiarazioni del tecnico della vigilia in merito al mercato: "Che effetto mi fanno certe parole? Sono contento del 3-0, domani dovremo certamente tifare per l'Atalanta e per l'Inter però è una bella vittoria. Sicuramente con Ranieri ci vedremo la prossima settimana, non ci sono mai stati screzi. Quando parto non mi prendete più...", ha aggiunto sorridendo.

Sezione: News / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 23:17
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.