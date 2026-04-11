Saranno almeno tre le settimane di stop per Lautaro Martinez, bloccato ieri da un infortunio che l'Inter ha ufficializzato con il comunicato in cui si parlava di lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Un infortunio che riguarda la stessa zona (il polpaccio) che l'aveva tenuto ai box per oltre un mese, prima del prepotente e decisivo rientro in campo contro la Roma.

Proprio contro i giallorossi, al momento dell'uscita dal campo, il Toro aveva messo una borsa del ghiaccio proprio sul polpaccio sinistro: sembrava una scelta più precauzionale che altro, ma alla ripresa dagli allenamenti l'argentino ha sentito di nuovo fastidio e si è quindi sottoposto a esami strumentali: il Corriere dello Sport prevede un rientro in campo del capitano nerazzurro a cavallo tra l’ultima settimana di aprile e la prima di maggio, quando in programma ci saranno le sfide contro Torino e Parma.

Il peso dell'attacco nelle due sfide contro il Como (campionato e Coppa Italia), il Cagliari e forse il Torino sarà sulle spalle di Marcus Thuram, autore di una grande prestazione contro la Roma, ma anche di Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, chiamati allo sprint in zona gol.