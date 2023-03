In vista della sfida contro l'Inter, il Corriere dello Sport ha intervistato Kelvin Amian, difensore dello Spezia. "L’anno scorso abbiamo superato Milan e Napoli, quest’anno con le big non siamo ancora riusciti a fare punti. Dovremo lottare su ogni pallone e non avere paura, esprimendo gioco e carattere - dice - Come si ferma Gosens? Quando si preparano queste partite, si sa che ogni avversario sarà forte.