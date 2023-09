Intervenendo sulle frequenze di '1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Radio Station, l'ex centrocampista di Venezia e Sampdoria, Sergio Volpi, ha espresso un parere personale sulla lotta Scudetto che a suo dire vedrebbe i nerazzurri davanti alle altre potenziali candidate: "Per me l'Inter è la favorita per conquistare lo Scudetto, ma non dimentico né il Napoli né il Milan. Attenzione poi alla Juventus che può dare fastidio senza l'impegno infrasettimanale. Di sicuro non sarà un campionato divorato già nelle prime giornate del girone di ritorno come fece il Napoli nello scorso".