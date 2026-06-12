Riccardo Trevisani, parlando per Cronache di Spogliatoio, ha espresso il suo scetticismo circa le cifre che stanno circolando per Marco Palestra, al centro di una questione di mercato tra Atalanta e Inter: "La trattativa per Palestra era una cosa che era partita con l'Atalanta che chiede 45 più bonus e l'Inter offre 40, quindi era una cosa fattibile. Nel frattempo poi all'Atalanta hanno cominciato a bussare al Manchester City, al Barcellona, al Newcastle. Quindi è diventata una cosa per la quale hanno detto: forse magari possiamo chiedere di più, e hanno cominciato a chiedere 60. E secondo me 60 son tanti, tanti soldi. Cioè, io credo che il miglior giovane italiano di un campionato della Nazionale che non fa tre Mondiali di fila, tutto quanto, possa valere 45, 50 milioni. Non di più".

L'unica certezza? La stima reciproca

Una telenovela che rischia di assumere contorni anche torbidi e poco gradevoli, ma con una certezza: l'Inter vuole fortemente Marco Palestra, e il giocatore è completamente disponibile a cambiare nerazzurro passando da quello di Bergamo a quello di Milano. Ma ormai abbiamo capito che trattare con l'Atalanta nasconde sempre il rischio di affrontare un percorso a ostacoli.