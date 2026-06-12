Il giovane centrocampista dell'Eintracht Francoforte e della Nazionale turca Can Uzun ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TRT Spor a ridosso del debutto ai Mondiali della squadra di Vincenzo Montella. Uzun, classe 2005, ha spiegato in primo luogo perché, pur essendo nato a Ratisbona in Germania, ha deciso di difendere i colori del suo Paese di origine: "Io sono turco. Ecco perché ho scelto la Turchia. Sono molto felice di far parte della Nazionale. Sono qui perché mi sento turco". Stessa scelta fatto a suo tempo da Hakan Calhanoglu, che dei Milli Takim è capitano e che gode della totale ammirazione del ragazzo: "Hakan è un grande calciatore. Il solo fatto di assomigliargli mi rende felice".

Il mercato non distrae: "Penso alla Nazionale"

Can Uzun ha commentato anche il periodo di mercato, affermando: "Al momento non mi preoccupo molto delle questioni di mercato. Perché siamo ai Mondiali. Tutta la mia concentrazione è rivolta alla Nazionale". Nazionale dove troverà anche un amico fraterno: "Io e Kenan Yıldız siamo amici da quando avevamo 5 anni. Siamo cresciuti insieme e ora siamo insieme ai Mondiali. Kenan è una persona molto energica".