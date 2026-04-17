Altro grande protagonista di Inter-Cagliari è stato Marcus Thuram, che con la sua rete del vantaggio a inizio ripresa ha aperto le danze del match. Così parla ai microfoni di Sky Sport insieme allo stesso Thuram dopo il triplice fischio di Matteo Marchetti.

Quattro gol in tre partite, cosa è cambiato?

“Niente, sto bene e il momento è buono”.

Ora il vantaggio è considerevole.

“Sì, ma finché non è fatta dobbiamo continuare a fare punti”.

Tu, Barella, gli altri avete tirato qualcosa di più fuori in questi momenti.

“Sì, ci siamo parlati. Siamo un gruppo che sta bene, ama giocare insieme e si vede in campo”-