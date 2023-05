La vittoria della Lazio contro la Cremonese vale per i biancocelesti la certezza di partecipare alla prossima edizione della Supercoppa italiana, la prima con la formula della Final Four che prevede la presenza delle vincitrici di Scudetto e Coppa Italia - quindi Napoli e Inter - della finalista perdente della coppa nazionale Nazionale, quindi la Fiorentina, e della seconda classificata in campionato. Coi risultati dell'ultima giornata, Lazio e Inter non possono più essere raggiunte sul podio della Serie A.

E in semifinale, la squadra biancoceleste sfiderà proprio l'Inter, visto che il tabellone prevede la sfida tra vincente della Coppa Italia e squadra meglio piazzata in campionato.