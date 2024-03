L'Italia resta prima nel Season ranking dell'Uefa che determinerà le due nazioni aventi diritto a un posto in più per la prossima Champions League. I punti accumulati dalle nostre squadre sono ora 15.714, ma la Germania si è avvicinata con 15.071 e anche l'Inghilterra è risalita a 14.125. Seguono Francia a 13.750 e Spagna a 13.312.

Importante anche vedere quali squadra si sono qualificate e potranno portare punti e quali invece hanno lasciato la competizione in Champions. Nello specifico sono ai quarti Real Madrid per la Spagna, Manchester City per l'Inghilterra, Bayern Monaco per la Germania e Paris Saint-Germain per la Francia. Fuori Lipsia (Germania, restano 4 squadre), Copenaghen (Danimarca, 0), Lazio (Italia, 6) e Real Sociedad (Spagna,4).