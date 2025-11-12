Intervistato da Sky Sport, l'ex interista e oggi all'Udinese, Nicolò Zaniolo, reduce dal ko contro la sua ex Roma, ha parlato dell'accoglienza riservatagli dall'Olimpico comprendendo le ragioni dei fischi: "Li capisco, per come ci siamo lasciati e per come ho esultato l'anno scorso all'Olimpico quando ha segnato con la maglia dell'Atalanta. Chiedo scusa a loro per quell'esultanza ma si va avanti" ha detto prima di dire la sua anche sulla lotta scudetto e sulle possibilità per la Roma di giocarselo fino in fondo: "La squadra è molto forte, lo dicono i risultati e i giocatori che hanno. Penso possano lottare per lo Scudetto fino alla fine".

Sperava nella chiamata in Nazionale?

"Ci speravo, è un obiettivo e il Mondiale della prossima estate per me è un sogno. Dovrò fare meglio e dimostrare ancora di più. La Nazionale ha comunque grandi attaccanti e c'è grande concorrenza. Continuerò a lavorare".

Fiducioso sulla qualificazione al Mondiale?

"Per forza, conosco il gruppo. Le qualità ci sono, è una squadra fortissima e ci andremo".