Il dramma (per fortuna solo sfiorato) che ha visto protagonista Edoardo Bove durante l'ormai tristemente celebre Fiorentina-Inter arriva in Parlamento. Lunedì prossimo sarà presentato in Senato il disegno di legge chiamato 'Legge Bove' sul primo soccorso, promosso dai senatori Marco Lombardo e Carlo Calenda.

Alla presentazione del disegno di legge presenzieranno anche la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, la senatrice Simona Malpezzi, il ministro per lo Sport Andrea Abodi e poi lo stesso Bove, ora anche presidente dell’associazione Salvagente Italia e il testimonial dell'iniziativa.