Intervistato da DAZN, il nuovo allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli esprime la gioia per l'arrivo a Firenze di Edin Dzeko, l'attaccante bosniaco che ai tempi dell'Inter inflisse non pochi dolori al tecnico di Parma, allora seduto sulla panca rossonera: "Contento che sia rimasto Moise e che sia arrivato Dzeko" ha detto, dimenticando i diversi gol segnati dal Cigno di Sarajevo al suo ex Milan.

"Sono contento che la società abbia fatto uno sforzo anche economico per tenere l'ossatura base della squadra dell'anno passato con Gudmundsson, Fagioli e Gosens. Su questa base solida vogliamo costruire qualcosa di importante" ha poi continuato citando anche un altro ex Inter oggi a sua disposizione tra le file viola.