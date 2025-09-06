Dopo la larga vittoria della Svizzera contro il Kosovo, poker aperto dalla marcatura da Manuel Akanji, il neo interista ha detto alla SRF e in zona mista: "Penso che il risultato sia molto buono. Ma se vogliamo essere critici, non tutto va sempre bene. Abbiamo avuto abbastanza occasioni per segnare due o tre gol nel secondo tempo. Potete biasimarci per questo. Ma abbiamo dominato la partita ed è un ottimo risultato".

Poi guarda al futuro:

"Continueremo lunedì. Non sarà certo una partita facile".

Spazio anche alle emozioni post-addio al City e del suo arrivo a Milano:

"È ancora difficile realizzare che non faccio più parte della famiglia del City. Anche perché lunedì a Milano non ho incontrato nessuno dei nuovi compagni all'Inter, è successo tutto molto in fretta".

Su Guardiola:

"Eravamo sei centrali e ci ha detto chiaramente che due avrebbero giocato e due sarebbero andati in panchina. Non è stato bello sentirselo dire".