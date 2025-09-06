Se il debutto in Serie A con l'Inter è arrivato nell'amara notte del ko di San Siro contro l'Udinese, Francesco Pio Esposito ha invece potuto godere di una cornice ben diversa per l'esordio con la Nazionale maggiore. Il baby bomber nerazzurro è subentrato al posto di Moise Kean all'84' nel 5-0 con cui l'Italia ha schiacciato l'Estonia, festeggiando così il doppio esordio di lusso nel giro di una settimana.

"Emozione indimenticabile!" si è limitato a scrivere su Instagram il classe 2005, particolarmente felice e soddisfatto per il nuovo traguardo personale.