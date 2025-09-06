Bergamo non si smentisce e anche ieri erano tantissimi i tifosi che hanno spinto la Nazionale italiana di Rino Gattuso alla sua prima uscita da nuovo tecnico dell'Italia. La FIGC fa sapere che i tifosi sugli spalti della New Balance Arena erano oltre 22.000, ai quali vanno aggiunti i quasi 6 milioni quelli davanti alle TV.

A sintonizzarsi su Rai 1 sono stati ben 5.843.000 telespettatori con uno share registrato del 33.9%, che hanno fatto della partita il programma più visto della prima serata di ieri.