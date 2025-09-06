Come si suol dire: gli è mancato soltanto il gol. E dire che ci è andato anche vicinissimo nel primo tempo, quando con una potente conclusione dalla distanza ha centrato in pieno un palo. Ma la prestazione di ieri di Petar Sucic, nuovo centrocampista dell'Inter, con la maglia della Croazia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali contro le Isole Far Oer a Torshavn è stata di quelle totali. E a certificarlo sono i numeri del 22enne raccolti dal profilo X Rising Stars XI.

Contro gli scandinavi, Sucic ha totalizzato il maggior numero di passaggi con 82, è risultato il giocatore che ha calamitato il maggior numero di falli e ha recuperato ben sette palloni. Non solo: si è concesso anche 16 passaggi chiave nell'ultimo terzo di campo ed ha vinto tre contrasti e due duelli aerei su cinque tentativi. Numeri che fanno leccare i baffi. E davanti ai quali l'Inter può sorridere.