Mario Giuffredi, procuratore di Politano, ha parlato a Kiss Kiss Napoli. Di seguito il suo intervento che è tornato sul percorso del suo assistito: "E’ vero che all’Inter con Conte ha avuto meno spazio, ma è diventato importantissimo per l’allenatore perché Conte è una persona meritocratica. Non ha remore passate, ti dà cosa meriti se dimostri. Politano ha guadagnato la fiducia del mister e se l’è guadagnata sul campo".