Jonathan David, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, soffermandosi anzitutto sul derby d'Italia in programma tra una settimana esatta: “Sappiamo che si tratta di una partita molto importante per la stagione e per i tifosi, cercheremo di preparare la partita al meglio, poi vedremo come andrà”.

Potete vincere o competere per vincere Serie A e Champions League?
“Certo, penso potremo competere in qualsiasi competizione a cui partecipiamo, tentando di arrivare il più lontano possibile”.

Sezione: L'avversario / Data: Sab 06 settembre 2025 alle 13:03
Autore: Niccolò Anfosso
