Intervistato da Sky Sport, l'ex centrocampista di Lazio e Inter Aron Winter ha parlato dei nerazzurri e del suo nuovo allenatore, Cristian Chivu, esprimendo parole di fiducia nei confronti del tecnico romeno: "L’Inter quest'anno ha cambiato, scegliendo Chivu che per me è la persona giusta" ha premesso prima di esprimere le sue aspettative sulle richieste dell'ex terzino nerazzurro.

"Lo conosco bene, anche lui ha bisogno di tempo per far giocare la squadra come vuole e sappiamo che in Serie A tempo non ce n'è mai. Lui vuole fare calcio cominciando da dietro e credo che per questo abbia bisogno di tempo. Il calcio è bello, ma bisogna fare punti".