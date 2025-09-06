Bagna con un successo prestigioso il ritorno sulla panchina dell'Italia Under 20 Carmine Nunziata, capace di sbancare il campo di Chesterfield superando l'Inghilterra col punteggio di 2-1. Dopo il botta e risposta nel primo tempo firmato da Lorenzo Riccio, figlio del vice di Gennaro Gattuso Luigi, e dall'inglese Jayden Danns, a due minuti dal novantesimo arriva il gol vittoria per gli Azzurrini firmato dall'interista Jamal Iddrissou su passaggio vincente di Jonas Harder.

Un ottimo viatico per avvicinarsi al Mondiale di categoria in programma in Cile dal 27 settembre, dove l'Italia è attesa da un girone che comprende Argentina, Australia e Cuba. Martedì, ultimo test contro la Germania.

