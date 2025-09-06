Edon Zhegrova sta facendo di tutto per essere pronto per il derby d'Italia. Il nazionale kosovaro, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, riposerà solamente domani, mentre oggi ha lavorato alla Continassa seguendo un programma personalizzato. Un lavoro minuzioso e molto intenso per essere pronto quantomeno per la convocazione in vista della sfida contro l'Inter di sabato prossimo.