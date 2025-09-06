Arriva la prima vittoria nella Serie A Women's Cup per l'Inter di Gianpiero Piovani, che all'Arena Civica stende per 3-1 la Fiorentina nella gara valida per la seconda giornata. Le nerazzurre indirizzano la partita con un micidiale uno-due nello spazio di poco più di 60 secondi praticamente al pronti-via: al terzo minuto, Elisa Polli raccoglie una sponda di testa di Ivana Andres e dopo una prima respinta del portiere viola Cecilie Fiskerstrand ribadisce in rete da pochi passi. Al quarto, è l'implacabile Karolina Lea Vilhjalmsdottir a trovare l'ennesima rete di questo splendido avvio di stagione per lei con una bella incursione a capitalizzare l'assist di Benedetta Glionna.

Nella ripresa, la Fiorentina prova a rimettersi in carreggiata con il gol di Sofie Bredgaard, ma al 78esimo Haley Bugeja trova la rete del definitivo 3-1. Bugeja che poi al novantesimo viene espulsa ingenuamente per doppia ammonizione scaturita da un'ostruzione su calcio di punizione. Inter che però alla fine festeggia e si avvicina alle semifinali del torneo. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 06 settembre 2025 alle 19:58
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
