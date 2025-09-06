Dal proprio canale Youtube, Fabrizio Romano prova a fare chiarezza sulle voci che vorrebbero Dusan Vlahovic nel mirino dell'Inter come possibile arrivo a parametro zero nell'estate del 2026: "Rispettiamo le informazioni dei colleghi, però posso dire che a me non risulta alcun accordo già fatto tra l'attaccante serbo e squadre di sorta. Vlahovic prende seriamente l'ipotesi di andare via dalla Juve a parametro zero ma non mi risultano scelte già fatte". 

Sezione: Focus / Data: Sab 06 settembre 2025 alle 19:28
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print