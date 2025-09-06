Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l'agente Mario Giuffredi ha commentato il debutto con la maglia della Nazionale di Francesco Pio Esposito, avvenuto ieri a Bergamo in occasione del match contro l'Estonia: "Serata per me significativa perché tre degli undici erano miei assistiti, in più l’esordio anche di Pio Esposito. Per me una serata importantissima. Pio è andato all’Inter da bambino, ed oggi in una settimana fare il debutto in Serie A e poi in nazionale credo sia una storia da libro Cuore".

Giuffredi sottolinea i meriti della società: "C’è stato un grande lavoro da parte del club per fargli fare il suo percorso, da Dario Baccin a Beppe Marotta, e spero che possa fare una lunga carriera. Nel calcio le qualità tecniche sono importanti, ma prima di queste vengono prima le qualità degli uomini e per me nella scelta dei miei assistiti preferisco sempre avere dei giocatori caratterialmente di spessore”.