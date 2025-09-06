Prima dell'inizio del match contro la Fiorentina, il tecnico dell'Inter Women Gianpiero Piovani si è brevemente soffermato ai microfoni di Sky Sport: "Si vede che c'è un'impronta diversa, con tante giocatrici che vogliono mettersi in mostra e altre che possono risolvere una partita con un colpo. Però io credo molto nel gruppo, nel sacrificio e nei risultati che si ottengono tutti insieme".