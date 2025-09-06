C'è anche il nome di Nicolò Barella, col quale ha condiviso l'esperienza nel Cagliari, nell'undici ideale stilato per SportWeek da Andrea Cossu. A proposito del centrocampista dell'Inter, Cossu svela: "Appena arrivato mi aveva colpito la sfacciataggine, ma nel senso buono del termine. Non dimostrava l’età che aveva, sembrava giocasse da una vita. Un predestinato che ormai si è consacrato".

Insieme a Barella nel centrocampo di Cossu c'è Radja Nainggolan: "Persona di cuore, ragazzo spettacolare. Aveva un tiro spaventoso: potente, preciso... Con lui ricordo le gare a fine allenamento".