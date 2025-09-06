La Croazia di Petar Sucic fatica ma batte 1-0 le Isole Faroe nel percorso di qualificazione al prossimo Mondiale. Un risultato importante e prezioso che però non lascia completamente soddisfatto il ct Zlatko Dalic: "La cosa più importante sono i tre punti, ma resta l'amaro in bocca - le parole in conferenza stampa -. Non possiamo essere soddisfatti di come abbiamo giocato e di quello che abbiamo dato. Ma queste sono qualificazioni, sapevamo che sarebbe stata dura, ma non così difficile. Non abbiamo segnato il secondo gol in tempo, abbiamo faticato, le Isole Faroe hanno avuto le loro occasioni. Siamo stati lenti nella rimonta, nel duello, non siamo stati aggressivi. Non eravamo così apatici e senza energie da molto tempo e questo mi dà fastidio. Il campo era quello che è, e il nostro avversario ci ha dato filo da torcere come Francia o Spagna."
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
