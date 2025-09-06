Quasi 6 milioni di spettatori davanti alle tv hanno risposto agli oltre 22 mila tifosi presenti a Bergamo sugli spalti del Gewiss Stadium per la prima uscita della Nazionale di Gennaro Gattuso. Sono stati 5.843.000 i telespettatori che hanno seguito il 5-0 dell'Italia sull'Estonia: il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha fatto registrare il 33.9% di share, risultando il programma più visto della prima serata di ieri.