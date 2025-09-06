Da Mircea Lucescu fino a Cristian Chivu. Il salto temporale da una panchina all'altra dell'Inter lo compie Javier Zanetti, vice presidente del club nerazzurro intervistato durante 'Super Mondial', programma in onda sull'emittente Antenna 1: "Lucescu è un grande allenatore - assicura Pupi -. Spero che la Romania riesca a qualificarsi per i prossimi Mondiali. Perché se lo merita come nazione e perché se lo merita Mircea, per tutto quello che sa di calcio. Ricordo i suoi allenamenti, sempre con la palla, era avanti a molti. E poi, la cosa bella è che tutto quello che facevamo in una settimana, lo facevamo anche in partita. Era una persona diretta, onesta, leale e con una grande cultura calcistica. Un ricordo bellissimo

El Tractor ha legato la sua carriera all'Inter, dove ha giocato 858 partite e vinto 16 trofei: "Per me è stato sicuramente un sogno arrivare in Italia e affrontare i grandi campioni italiani. Ricordo che la mia prima partita è stata Inter-Vicenza, a San Siro, 1-0, gol di Roberto Carlos. È stata la prima di 858 partite con l'Inter. Onestamente, un sacco di chilometri... La nostra Serie A era piena di giocatori iconici: Totti, Maldini, Baresi, Del Piero. Ora è un po' più difficile, le squadre cambiano più facilmente, le generazioni sono cambiate, il ritmo del calcio è cambiato. Ma, per esempio, se parliamo dell'Inter di oggi, sono contento perché Lautaro Martinez è il nostro capitano da sei anni".

Adesso a guidare i nerazzurri c'è Chivu, scelto come allenatore dopo un passato da compagno di squadra dell'argentino: "Ho giocato con Cristian Chivu. Oltre al fatto che era un collega è un fratello, perché abbiamo vissuto momenti meravigliosi insieme. Abbiamo vinto molto. È sempre stato un ragazzo generoso. È il tipo di uomo che sai che c'è sempre. Nei momenti difficili, nei momenti belli, c'è sempre. Cristian è quel tipo di uomo. Cristian trasmette tutta la sua passione. Oltre alle sue idee tattiche, riesce a trasmettere tutta la sua passione ai suoi giocatori e, secondo me, avrà una carriera di successo come allenatore".