L'operatore di mercato Giocondo Martorelli, intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, ha risposto alle domande dei giornalisti in studio. Si è partiti da Lookman. Sarebbe stato più utile al Napoli o all'Inter? “Sicuramente all’Inter. Il Napoli ha già giocatori con quelle caratteristiche, tante soluzioni e una rosa quest’anno molto importante in ogni reparto. L’Inter, invece, ha quattro attaccanti con caratteristiche simili e non ha in rosa un profilo come Lookman. Il Napoli ha persino ripreso Elmas, che nell’uno contro uno è molto bravo, senza contare Politano e altri giocatori importanti. L’Inter un calciatore con queste peculiarità non ce l’ha, quindi Lookman sarebbe stato molto più utile a loro".