Nel post partita di Inter-Fiorentina, Elisa Polli ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria per 3-1 della squadra nerazzurra. Giornata speciale per l'attaccante nerazzurro che ha segnato il primo gol della partita: sono 100 le presenze in nerazzurro per lei.

"Sono felicissima della centesima presenza con l'Inter e del gol. Siamo riusciti ad ottenere un grandissimo risultato. Vogliamo andare avanti in tutte le competizioni - le sue parole -. Sono orgogliosa di stare in questo club e spero di continuare a giocare qui. La Fiorentina è sempre stata la nostra bestia nera e invece oggi siamo riusciti a vincere questa partita, come ho già detto prima è importante per il nostro cammino. vogliamo lottare in tutte le competizioni. Adesso la testa va al Como dove cercheremo di dare il nostro meglio".